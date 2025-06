Vendaval causa danos em São Miguel do Oeste, SC Ventos fortes destelham casas e derrubam postes; Defesa Civil em alerta JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/06/2025 - 23h58 (Atualizado em 04/06/2025 - 23h58 ) twitter

Vendaval de dois minutos provoca estragos em SC

Um vendaval de dois minutos causou danos em São Miguel do Oeste, no interior de Santa Catarina. Ventos fortes destelharam casas, derrubaram postes e uma estrutura metálica foi arremessada sobre a rede elétrica. Apesar dos prejuízos materiais, não houve feridos. A região também registrou queda de granizo no final da tarde. A Defesa Civil permanece em alerta para novos temporais até o dia seguinte.

