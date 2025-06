Ventania provoca tragédia no Porto de Santos e estragos na região Acidente fatal em pátio de terminal e danos em diversas cidades JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/06/2025 - 23h31 (Atualizado em 23/06/2025 - 23h31 ) twitter

Homem morre em Santos (SP) após contêiner cair durante ventania

Um trabalhador perdeu a vida após um contêiner despencar sobre um caminhão durante fortes rajadas de vento em Santos. O acidente ocorreu nas proximidades do porto, enquanto o veículo estava parado. Outras áreas do litoral paulista, como Bertioga e Praia Grande, também enfrentaram danos devido ao clima extremo.

Em Bertioga, parte da estrutura de um espaço esportivo foi destruída, enquanto em Praia Grande o teto de um posto cedeu, embora sem feridos. O incidente em Santos foi atribuído aos ventos pelas testemunhas, mas a confirmação depende de investigação oficial. A Baixada Santista contabilizou mais de vinte ocorrências atendidas pelos bombeiros, principalmente devido a destelhamentos e quedas de árvores.

No interior de São Paulo, a situação não foi diferente, com nuvens de poeira registradas em Franca, Campinas e Ribeirão Preto. Em Franca, os ventos chegaram a 90 km/h e foram notadas dificuldades respiratórias entre os residentes. O sul do Brasil também sofreu com o mau tempo, sendo Abelardo Luz, em Santa Catarina, uma das cidades mais atingidas, levando à declaração de estado de emergência.

