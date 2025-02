115 pessoas são presas durante briga entre torcedores do Fortaleza e do Ceará

Torcedores do Fortaleza e do Ceará promoveram cenas de selvageria antes do clássico estadual entre os dois clubes na capital cearense. Cerca de 115 pessoas foram detidas. O confronto aconteceu em uma avenida perto da arena Castelão. Os torcedores atiraram pedras e rojões, causando tumulto e corre-corre. Além dos detidos em flagrante, quatro pessoas foram presas em uma operação contra torcidas organizadas, incluindo o presidente de uma delas. A polícia informou que segue com as investigações para evitar novos confrontos.