12 ônibus são sequestrados por criminosos e usados como barricadas para impedir operação da PM no RJ

No Rio de Janeiro, 12 ônibus foram sequestrados por criminosos e usados como barricadas para impedir uma operação da Polícia Militar na Ilha do Governador, durante a manhã desta segunda-feira (18), causando fechamento de ruas e alteração de trajetos de 19 linhas de ônibus. Um dos veículos chegou a ser incendiado. A ação aconteceu no Morro do Dendê, dominado pela facção Terceiro Comando Puro, e prendeu quatro traficantes, além da apreensão de quatro fuzis, munição, drogas e granadas. Nenhum policial se feriu, apesar de uma bomba ter sido lançada em direção à tropa. Segundo especialistas, neste ano 99 ônibus foram sequestrados e três incendiados na cidade, e desde 2024 mais de 300 motoristas foram afastados devido à violência.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!