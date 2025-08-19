Logo R7.com
12 ônibus são sequestrados por criminosos e usados como barricadas para impedir operação da PM no RJ

Segundo especialistas, neste ano 99 ônibus foram sequestrados e três incendiados na cidade

JR na TV|Do R7

No Rio de Janeiro, 12 ônibus foram sequestrados por criminosos e usados como barricadas para impedir uma operação da Polícia Militar na Ilha do Governador, durante a manhã desta segunda-feira (18), causando fechamento de ruas e alteração de trajetos de 19 linhas de ônibus. Um dos veículos chegou a ser incendiado. A ação aconteceu no Morro do Dendê, dominado pela facção Terceiro Comando Puro, e prendeu quatro traficantes, além da apreensão de quatro fuzis, munição, drogas e granadas. Nenhum policial se feriu, apesar de uma bomba ter sido lançada em direção à tropa. Segundo especialistas, neste ano 99 ônibus foram sequestrados e três incendiados na cidade, e desde 2024 mais de 300 motoristas foram afastados devido à violência.

