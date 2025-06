205 agentes de segurança foram assassinados no Brasil em 2024, mostra Mapa da Segurança Pública

205 agentes de segurança foram assassinados no país, no ano passado. Os dados foram divulgados pelo Mapa Da Segurança Pública. O Rio de Janeiro é o estado com mais mortes, mais que o dobro de São Paulo, que ficou em segundo lugar. Na sequência, vem o Pará. Os números seguem em alta: no Rio, 31 agentes de segurança foram assassinados este ano. O aumento é de cerca de 70% em relação ao registrado no mesmo período de 2024.



