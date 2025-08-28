Logo R7.com
350 quilos de skunk são apreendidos perto do Aeroporto Internacional de São Paulo

A carga estava no galpão de uma transportadora, que também está sendo investigada

JR na TV|Do R7

350 quilos de skank, um tipo de maconha, foram apreendidos na região do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. A carga estava no galpão de uma transportadora, que também está sendo investigada.  

  

Uma denúncia levou a polícia e os agentes da Receita Federal do Aeroporto de São Paulo, em Guarulhos, ao galpão de uma transportadora que fica na região. Cães farejadores encontraram a droga em caixas de papelão. 

  

Dentro de 12 caixas, havia mais de 350 quilos de skank, um tipo de maconha. Dos últimos anos, essa foi a maior apreensão. As investigações começaram há cerca de um mês, quando o setor de inteligência da Receita Federal suspeitou de uma carga que seria levada de Manaus para Belém e aqui para Guarulhos. Os auditores estranharam a forma como o carregamento - descrito como autopeças - seria transportado de tão longe por estradas. 

  

Em Belém, a carga que estava em uma embarcação foi descoberta pelos agentes quando passava pelo Rio Tajapuru. A equipe policial localizou caixas com bebedouros, onde os tabletes estavam. A droga totalizou 100 quilos. Segundo a polícia, a transportadora que levou a carga, na região metropolitana de São Paulo, colaborou com as investigações. mesmo assim, também é investigada. 



