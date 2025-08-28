350 quilos de skunk são apreendidos perto do Aeroporto Internacional de São Paulo
A carga estava no galpão de uma transportadora, que também está sendo investigada
350 quilos de skank, um tipo de maconha, foram apreendidos na região do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. A carga estava no galpão de uma transportadora, que também está sendo investigada.
Uma denúncia levou a polícia e os agentes da Receita Federal do Aeroporto de São Paulo, em Guarulhos, ao galpão de uma transportadora que fica na região. Cães farejadores encontraram a droga em caixas de papelão.
Dentro de 12 caixas, havia mais de 350 quilos de skank, um tipo de maconha. Dos últimos anos, essa foi a maior apreensão. As investigações começaram há cerca de um mês, quando o setor de inteligência da Receita Federal suspeitou de uma carga que seria levada de Manaus para Belém e aqui para Guarulhos. Os auditores estranharam a forma como o carregamento - descrito como autopeças - seria transportado de tão longe por estradas.
Em Belém, a carga que estava em uma embarcação foi descoberta pelos agentes quando passava pelo Rio Tajapuru. A equipe policial localizou caixas com bebedouros, onde os tabletes estavam. A droga totalizou 100 quilos. Segundo a polícia, a transportadora que levou a carga, na região metropolitana de São Paulo, colaborou com as investigações. mesmo assim, também é investigada.
