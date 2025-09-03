40 mil reservistas se apresentam ao exército de Israel; governo planeja operação na Faixa de Gaza

40 mil reservistas se apresentaram nesta terça-feira (2) ao exército de Israel. O governo planeja uma operação na maior cidade da Faixa de Gaza. Foi a segunda maior convocação desde o início da guerra, em outubro de 2023. O premiê Benjamin Netanyahu afirmou que Israel vive o estágio decisivo do conflito. O plano é dominar a cidade de Gaza, considerada o último refúgio do Hamas. O exército israelense pediu para os moradores se deslocarem para o sul do território.





De acordo com estimativas mais recentes, 100 mil palestinos já deixaram a região onde vivem cerca de um milhão de habitantes. Além de enfrentar o grupo terrorista, militares israelenses planejam resgatar 48 reféns. 20 ainda estariam vivos. Nesta terça-feira (2), o exército informou a morte de Hazem Awni Naeem, do setor de inteligência do Hamas. Ele manteve três reféns em cativeiro na Faixa de Gaza. Emily Damari, Romi Gonen e Naama Levy foram libertadas neste ano durante um acordo de cessar-fogo.

aqui!