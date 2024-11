8 de janeiro: PF conclui que falhas da Secretaria de Segurança do DF foram decisivas para invasão

A Polícia Federal concluiu que falhas evidentes da Secretaria de Segurança do Distrito Federal foram decisivas para que a polícia não conseguisse conter a invasão e a depredação das sedes dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro de 2023. O relatório, entregue ao STF, cita a ausência inesperada do então secretário, Anderson Torres, no dia da invasão, e também a falta de ações coordenadas e o despreparo como fatores que impediram uma resposta eficaz das forças de segurança.