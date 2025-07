90% dos brasileiros com dez anos ou mais têm celular e acessam a internet, segundo o IBGE

Nove em cada 10 brasileiros com dez anos ou mais têm celular e acessam a internet no brasil. É o maior número já alcançado em 8 anos, quando o IBGE começou a fazer o levantamento. Em 2024, o celular se tornou o principal meio de acesso à internet entre pessoas com 10 anos ou mais, ultrapassando os computadores. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios contínua apontam que, enquanto o uso de linhas móveis cresce, o número de telefones fixos segue em queda. Apenas 7% dos domicílios ainda contam com telefone convencional.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!