A cada sete minutos, um acidente de trânsito com vítima é registrado no Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro registrou um acidente de trânsito a cada sete minutos neste ano, com mais de 47 mil ocorrências desde janeiro. Neste final de semana, Kátia Teixeira, de 62 anos, e José Teixeira, de 68, morreram após um carro em alta velocidade atingir o veículo em que estavam na zona norte da cidade. Imagens de câmeras de segurança mostram o casal sendo atingido pelo carro vermelho cujo condutor tentava frear, mas perdeu o controle. Kátia morreu na hora, José foi socorrido e não resistiu, e uma terceira vítima segue internada em estado estável. O motorista, que estava embriagado, tentou fugir a pé, mas foi preso por testemunhas. Desde o início do ano, o número de acidentes com vítimas cresceu 5,6% em relação ao ano passado.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!