‘Acho que Zelensky foi humilhado’, comenta Lula sobre discussão entre Trump e o presidente ucraniano

O presidente Lula participou da cerimônia do novo presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, em Montevidéu. A vitória na eleição sobre Álvaro Delgado, candidato do presidente Luis Lacalle Pou, representa o retorno da esquerda ao comando do país. No evento, Lula comentou a situação da guerra na Ucrânia depois do bate-boca entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky na Casa Branca. O presidente disse que Zelensky “foi humilhado”.



