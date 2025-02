Acidente com derramamento de carga tóxica interdita parte da BR-116 entre São Paulo e Curitiba (PR)

Um acidente com derramamento de carga tóxica interditou parte da BR 116, entre São Paulo e Curitiba. A substância química usada para produção de espuma e de revestimentos se espalhou quando o motorista do caminhão não conseguiu fazer uma curva, na madrugada desta segunda (17). A concessionária que administra o trecho bloqueou as pistas a pedido dos bombeiros. Cerca de 13 horas depois, uma das faixas foi liberada. O congestionamento passou de 25 quilômetros.



