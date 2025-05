Acidente entre trem, caminhão, carros e moto deixa um morto e um ferido em Pinhais (PR)

Um acidente entre um trem, um caminhão, dois carros e uma moto deixou um morto e uma pessoa ferida em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. O acidente aconteceu por volta das seis e meia da manhã e foi registrado por câmeras de segurança. A batida foi tão forte que o caminhão foi arrastado por cerca de 30 metros. Com o choque, a carreta partiu ao meio espalhando a carga de farinha de trigo pela ferrovia. O motorista do caminhão e os outros envolvidos no acidente já prestaram depoimento. A polícia investiga se a buzina do trem foi acionada para alertar sobre a aproximação da locomotiva.



