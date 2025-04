Acidente mata 11 pessoas da mesma família na região da Chapada Diamantina, na Bahia

Um acidente na região da Chapada Diamantina resultou na morte de 11 pessoas da mesma família, entre elas quatro crianças. A colisão ocorreu entre uma van e uma carreta na BR242, em Boa Vista do Tupim. A van capotou após a batida. Os ocupantes voltavam de um aniversário. Dois passageiros foram socorridos e estão hospitalizados. Motoristas tiveram ferimentos leves. A polícia investiga as causas do acidente e a prefeitura de Ruy Barbosa, onde moravam as vítimas, decretou luto por três dias com enterro coletivo agendado para esta terça (1).



