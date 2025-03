Advogado de Maicol Sales, investigado por matar Vitória, pede a revogação da prisão temporária dele

Os advogados do homem investigado pela morte de Vitória Regina, em São Paulo, pediram à Justiça a revogação da prisão temporária dele. Maicol Sales dos Santos confessou o crime à polícia. O laudo com a causa da morte foi concluído em dez dias com análises de 15 profissionais do Instituto Médico Legal. O corpo da adolescente foi encontrado "sem a presença de fios de cabelo". Os legistas não tiveram elementos para atestar se ela teve a cabeça raspada. A Polícia Civil trabalha com a hipótese da perda ter sido decorrente de decomposição. Para constatar que a vítima não foi dopada, foram realizados 50 testes. Um deles apontou a presença de álcool. Os legistas não encontraram espermatozoides no corpo, o que não permite concluir se houve ou não abuso sexual. A polícia voltou a cogitar a participação de outras pessoas no assassinato.



