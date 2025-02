Advogado e piloto que morreram em queda de avião em SP estudaram na mesma universidade

O advogado e o piloto que morreram no acidente aéreo em São Paulo estudaram na mesma universidade em Porto Alegre (RS). Márcio Carpena deu aulas de Direito no curso de graduação até 2009, quando se licenciou da universidade para se dedicar à advocacia. Na instituição, Gustavo Medeiros, o comandante do avião, cursou administração e ciências aeronáuticas.