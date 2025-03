Advogado-Geral da União, Jorge Messias, defende regulamentação das big techs no Brasil

O Advogado-Geral da União, Jorge Messias, defendeu a regulamentação das big techs no Brasil. Ele participou do JR Entrevista, que vai ao ar nesta quarta (12) às 23h15, na RECORD News. “É possível você ser vítima de um golpe na internet, você buscar a rede social, e a rede social dizer para você que não tem absolutamente nada a fazer? Que você se vire? É isso que elas querem de todos nós. Que cada um se vire. O que o governo está querendo dizer é que ele não aceita isso”, comentou.



