Advogados de Bolsonaro apresentam defesa no segundo dia de julgamento sobre trama golpista

O segundo dia de julgamento do chamado ‘núcleo crucial’ da trama golpista teve, nesta quarta-feira (3), a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros três acusados. O julgamento começou pouco depois das 9h para a apresentação das teses das defesas dos réus. Nesta etapa, os advogados buscam sustentar a inocência dos réus. O principal argumento, comum à maioria deles, é que não há fatos nem provas capazes de sustentar as cinco acusações graves, com penas que somadas podem alcançar 43 anos de prisão.