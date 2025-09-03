Advogados de Bolsonaro apresentam defesa no segundo dia de julgamento sobre trama golpista
Defesa questiona validade da delação e alega falta de provas contra o ex-presidente
O segundo dia de julgamento do chamado ‘núcleo crucial’ da trama golpista teve, nesta quarta-feira (3), a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros três acusados. O julgamento começou pouco depois das 9h para a apresentação das teses das defesas dos réus. Nesta etapa, os advogados buscam sustentar a inocência dos réus. O principal argumento, comum à maioria deles, é que não há fatos nem provas capazes de sustentar as cinco acusações graves, com penas que somadas podem alcançar 43 anos de prisão.
Qualquer condenação penal acima de 8 anos significa cumprimento da pena em regime fechado e o réu tem de cumprir pelo menos 1/5 da pena na cadeia, antes de pedir progressão de regime. A defesa de Jair Bolsonaro afirmou à primeira turma do Supremo Tribunal Federal que as contradições do tenente-coronel Mauro Cid deveriam anular o acordo de delação premiada fechado com a Polícia Federal.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas