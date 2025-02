Aeroporto de Belo Horizonte (MG) usa animais para prevenir acidentes entre aviões e pássaros

Só neste ano, o Brasil já registrou 20 acidentes envolvendo aviões e pássaros. Ao longo de 2024, foram 927 acidentes com pássaros e 93 envolvendo outros bichos, como capivaras e lobos-guarás. São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia lideraram as ocorrências. Para tentar evitar essas colisões, o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, tem um setor específico com falcões, gaviões e até mesmo um cachorro, que fazem o trabalho de prevenção.



