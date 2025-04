Aeroportos dos EUA começam a cobrar taxa de 10% sobre produtos importados de outros países

Neste sábado (5), os portos e aeroportos dos Estados Unidos começaram a cobrar a taxa básica de 10% sobre importações de outros países, atingindo 126 parceiros comerciais. Produtos brasileiros como café e carne bovina estão entre os afetados, enquanto o petróleo foi isento para favorecer a indústria americana. "Aguentem firmes, o resultado final será histórico", postou Donald Trump em uma rede social. O presidente americano declarou que as medidas garantirão empregos e crescimento econômico. Grupos protestaram contra as medidas de Trump, que afirmou que elas não atingirão o bolso dos americanos.



