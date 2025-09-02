Agente penal que atirou em entregador de aplicativo se entrega à polícia no Rio de Janeiro

No Rio, o policial penal que atirou em um entregador de aplicativo - que se recusou a subir até o apartamento para fazer a entrega - se entregou à polícia Ele é investigado por tentativa de homicídio. Acompanhado de policiais civis, o agente penal foi conduzido até a Cidade da Polícia.

José Ferrarini é suspeito de atirar em Valério Junior depois de uma discussão na madrugada de sábado (30). O tumulto começou porque o entregador teria se recusado a subir até o apartamento do agente penal, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio.

A vítima está com o projétil alojado no pé e se recupera em casa. Ele não tem previsão para voltar ao trabalho. “Quando eu descobri que ele foi preso, foi um alívio, de acreditar mais que a justiça vai fazer, conforme, está falando". A defesa do agente penal informou que vai entrar com um pedido de habeas corpus.

Segundo a maior plataforma de entregas do país, os trabalhadores não são obrigados a subir até os apartamentos dos clientes. A orientação é deixar o pedido no primeiro ponto de contato do endereço.

