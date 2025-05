Alckmin é atendido em hospital após sentir náuseas e dores abdominais

O vice-presidente da república, Geraldo Alckmin, foi atendido em um hospital particular, em Brasília, depois de sentir náuseas e dores abdominais. Alckmin foi diagnosticado com um quadro de gastroenterite, que é um tipo de inflamação ou infecção no estômago e nos intestinos. Ele já recebeu alta e iniciou o tratamento em casa. Os compromissos previstos para esta quinta-feira (29) foram cancelados e a agenda deve ser retomada amanhã.



