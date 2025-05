Alertas de deslizamentos são emitidos neste sábado (3) em Salvador por conta dos temporais

Sirenes de alerta para deslizamentos foram acionadas neste sábado (3), em Salvador, por causa dos temporais. A chuva forte também atingiu outras cidades da Bahia. Os moradores de Santo Amaro, no Recôncavo Baiano, amanheceram debaixo d'água. O rio Subaé, que corta o município, transbordou depois do temporal. Em apenas 24 horas, choveu 180 milímetros - o dobro do previsto para o mês inteiro. 80 famílias precisaram sair às pressas de casa e estão abrigadas em uma escola. Na região metropolitana de Salvador, mais transtornos. A força da água abriu uma cratera numa rodovia, na cidade de Mata de São João.



