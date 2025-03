Alexandre de Moraes nega pedido de Braga Netto para ter acesso integral à delação de Mauro Cid

O ministro Alexandre de Moraes negou, nesta sexta (28), um pedido da defesa do general Braga Netto para ter acesso integral à delação premiada do ex-ajudante de ordens, Mauro Cid. Para Moraes, o pedido não faz sentido porque as informações foram tornadas públicas. O ministro também negou o pedido de mais prazo para responder à denúncia da Procuradoria-Geral da República de suposta tentativa de golpe.



