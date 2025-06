Alunas denunciam ter fotos íntimas criadas por IA e vazadas por colegas de escola em MG

Pelo menos 20 alunas denunciaram que tiveram fotos íntimas criadas por inteligência artificial e compartilhadas na internet por estudantes de um colégio particular, em Belo Horizonte (MG). As imagens das adolescentes, com idades entre 14 e 17 anos, foram divulgadas nas redes sociais e em grupos de aplicativos de mensagens. São fotos retiradas dos perfis das vítimas, sem autorização, e manipuladas com o uso da inteligência artificial. As famílias das estudantes procuraram a delegacia de proteção à criança e ao adolescente e formalizaram uma denúncia. O Ministério Público de Minas Gerais informou que vai apurar o caso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!