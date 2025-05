Aneel anuncia bandeira vermelha e conta de luz vai ficar mais cara em junho

A conta de luz vai ficar mais cara em junho. A Agência Nacional de Energia Elétrica divulgou bandeira vermelha - patamar 1, a partir do próximo mês. Com isso, as contas vão ter um acréscimo de R$ 4,46, a cada cem quilowatts-hora consumidos. Os motivos são a falta de chuva e a queda da capacidade de geração de energia pelas hidrelétricas. Essa condição exige o acionamento das termoelétricas, que têm um custo de produção mais caro.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!