Anvisa aprova primeira insulina semanal para tratar diabetes 1 e 2

A Anvisa aprovou um novo tipo de insulina que pode ser aplicada apenas uma vez por semana, uma inovação que pode transformar o tratamento de quem tem diabetes tipo 1 e 2. Segundo especialistas, o novo medicamento é especialmente benéfico para diabéticos do tipo 2, que representam 90% dos casos, reduzindo as aplicações para 52 vezes ao ano. Esse avanço pode aumentar a adesão ao tratamento, já que menos picadas tornam o processo mais prático. O laboratório responsável aguarda a autorização da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos para definir a chegada às farmácias.



