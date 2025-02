Anvisa avalia proibição da substância PMMA em procedimentos estéticos

A Anvisa avalia a proibição da substância conhecida como PMMA em procedimentos estéticos. O pedido partiu do Conselho Federal de Medicina, que alerta para os riscos do produto, capaz de permanecer por anos no organismo e provocar inflamações. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e a Sociedade Brasileira de Dermatologia também já emitiram alertas nos últimos anos sobre os perigos do PMMA, mas os casos de pacientes com complicações seguiram aumentando.