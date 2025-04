Aos 111 anos, Dona Sebastiana engrossa a lista de 37 mil brasileiros centenários; conheça!

Dona Sebastiana, moradora da zona sul de São Paulo , completou 111 anos e preparou um doce de leite para celebrar com a equipe do jornal. Mesmo enfrentando limitações físicas, como dificuldades de visão e uma lesão na perna, ela mantém autonomia e lucidez impressionantes. O Brasil possui atualmente 37.814 pessoas com mais de 100 anos, e só na capital paulista são 1.761 centenários. Dona Sebastiana dividiu seu aniversário com família, amigos e manteve sua tradição de independência, cuidando de suas próprias refeições.



