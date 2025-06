Apenas uma em cada quatro trabalhadoras domésticas é registrada no Brasil

O trabalho doméstico exige confiança, mas, nem sempre vem com os direitos garantidos por lei. No Brasil, só uma em cada quatro trabalhadoras domésticas tem carteira assinada. Um estudo da Organização Internacional do Trabalho, OIT, aponta que três de cada quatro trabalhadoras domésticas do país não são registradas. Nesse cenário de informalidade, as domésticas vivem entre a urgência de pagar as contas e a insegurança do amanhã. Um levantamento a partir de dados do IBGE, mostra que a proporção de domésticas com carteira assinada no país caiu nos últimos oito anos. A situação é ainda mais grave nas regiões Norte e Nordeste, onde apenas uma em cada dez trabalhadoras é registrada.



