Apesar dos juros altos, volume de empréstimos no Brasil cresceu quase 11% em 2024

Um levantamento do Banco Central mostra que os brasileiros pegaram mais dinheiro emprestado em 2024, mesmo com os juros altos. O volume de empréstimos para pessoas físicas e jurídicas cresceu quase 11% na comparação com o ano anterior. Ao todo, o sistema financeiro concedeu R$ 6,4 trilhões. O maior aumento foi o volume de crédito para pessoas físicas, fator explicado pelo aquecimento da economia e redução do desemprego, que permite que mais brasileiros consigam financiamento.