Após 16 dias, menina de 2 anos atingida por bala perdida na cabeça recebe alta no Rio de Janeiro

A menina de 2 anos que foi baleada na cabeça, na zona norte do Rio de Janeiro, recebeu alta nesta segunda (10), depois de 16 dias de internação. Mirella foi atingida no dia 26 de janeiro, enquanto a família se preparava para pedir um carro por aplicativo. O grupo voltava da praia quando começaram os disparos. De acordo com os médicos, a criança não deve ter nenhuma sequela.