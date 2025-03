Após 19 dias, jogador do Bragantino que sofreu acidente deixa a UTI e respira sem aparelhos

Após 19 dias na UTI, o jogador do Bragantino que sofreu um grave acidente de carro, no interior de São Paulo, foi para um quarto. Os médicos chegaram a iniciar o protocolo de morte cerebral de Pedro Severino, mas ele reagiu e agora já respira sem a ajuda de aparelhos. O veículo onde o jovem atleta estava, no dia do acidente, bateu na traseira de um caminhão na Rodovia Anhanguera, em Americana. O motorista admitiu que dormiu enquanto dirigia.



