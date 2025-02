Após derrota no clássico, Cruzeiro apresenta o novo técnico Leonardo Jardim nesta segunda (10)

Depois de perder o clássico para o Atlético-MG, o Cruzeiro apresentou o novo técnico nesta segunda (10). Leonardo Jardim foi apresentado por Pedro Lourenço, dono da SAF do clube. Venezuelano, filho de imigrantes portugueses, o técnico, de 50 anos, passou por times importantes da Europa. Só no Campeonato Francês, foram seis temporadas seguidas comandando o Mônaco. Antes de assinar com o Cruzeiro, Jardim estava no comando do Al Ain, dos Emirados Árabes.