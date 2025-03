Após fortes chuvas, apagão atinge Manaus e região metropolitana do Amazonas

Neste sábado (8), um apagão atingiu Manaus e outras cidades da região metropolitana da capital do Amazonas. Segundo a empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica, o problema foi causado pelo desligamento automático de uma linha de transmissão do sistema nacional, depois das fortes chuvas que atingiram o estado. O fornecimento foi restabelecido durante a tarde.



