Após onda de calor, Rio Grande do Sul tem alerta de temporais até esta terça (18)

Depois da onda de calor, o Rio Grande do Sul tem alerta de temporais até esta terça (18). A chuva do fim de semana chegou com ventos de até 100 km/h, no litoral norte do estado. No extremo sul gaúcho, um turista argentino morreu depois de ser atingido por um raio.



