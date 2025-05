Após ser indiciado pela Polícia Civil, Augusto Melo descarta renuncia à presidência do Corinthians

Um dia depois de ser indiciado pela Polícia Civil, o presidente do Corinthians, Augusto Melo, descartou a possibilidade de renunciar à presidência do clube. Augusto Melo e outras três pessoas foram indiciadas por associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro no inquérito que envolve uma ex-patrocinadora do Corinthians. A investigação apontou que valores foram transferidos para uma empresa laranja e chegaram a ser depositados em uma conta bancária vinculada a uma organização criminosa. O advogado de Augusto Melo examinou o relatório final do inquérito policial e afirmou que não há provas contra o presidente do Corinthians.



