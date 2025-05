Após suspensão, tribunal dos EUA retoma tarifas de importação anunciadas por Trump

Um tribunal de apelações americano manteve nesta quinta-feira (29) as tarifas de importação anunciadas pelo presidente Donald Trump. Ontem (28), uma outra decisão judicial havia suspendido as tarifas. A decisão de hoje garante que as tarifas entrem em vigor enquanto o processo estiver em aberto na justiça americana. Peter Navarro, assessor da Casa Branca, afirmou que o governo vai tentar aplicar as cobranças por outros meios, se tiver resultado contrário em instâncias judiciais. O impasse pode chegar à suprema corte. A decisão do Tribunal de Comércio Internacional dos Estados Unidos, tomada por três juízes na noite de quarta-feira, atende a uma série de processos que acusam Trump de ultrapassar os limites constitucionais da presidência.



