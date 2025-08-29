Apreensão de maconha em rodovias do RJ triplica em 2025

A apreensão de maconha nas rodovias do Rio de Janeiro mais que triplicou este ano. Foram quase 13 toneladas de droga. Os traficantes usam caminhões-tanques e até embalagens de produtos para tentar driblar a fiscalização. As rodovias federais são alvo constante de fiscalização. Elas servem de rota para os criminosos levarem a droga - comprada no exterior - até os grandes centros, como São Paulo e Rio de Janeiro.

Este ano, as estradas do Rio registraram um aumento de mais de 430% nas apreensões de maconha pela Polícia Rodoviária Federal. Foram quase 13 toneladas até agosto, contra menos de três toneladas, no mesmo período do ano passado.

A maioria das apreensões da PRF aconteceu na Via Dutra, principal ligação entre o Rio e São Paulo. Para tentar despistar a polícia, as pessoas que fazem o transporte da droga adotam rotas alternativas e esconderijos diferentes para o entorpecente.

Já, a apreensão de cocaína foi de cerca de 220 quilos até julho. A investigação mostra que a maior parte dos carregamentos do tráfico tem como destino Comunidades dos Complexos da Maré e da Penha, na zona norte do Rio.

