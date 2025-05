Assalto a ônibus provoca momentos de pânico em uma das principais avenidas do RJ

25 passageiros de um ônibus na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, foram sequestrados e ameaçados por jovens armados durante um assalto na tarde desta quarta-feira (7). O motorista pulou do veículo, enquanto um passageiro registrava a ação. Os criminosos, de 18 e 19 anos, foram presos após a polícia cercar o coletivo. Entre os itens apreendidos estavam nove celulares roubados e um revólver usado para intimidar as vítimas.



