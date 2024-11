Assista à íntegra do Jornal da Record | 13/11/2024

Veja nesta edição do Jornal da Record: Senado vota projeto de lei sobre transparência em emendas parlamentares. Lula defende inclusão de políticos, estatais e militares no pacote de corte de gastos públicos. Polícia investiga se há outros artefatos explosivos espalhados na Esplanada dos Ministérios. Ministros do STF são retirados de sessão após explosões na Praça dos Três Poderes.