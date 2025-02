Assista à íntegra do Jornal da Record | 22/02/2025

Confira na edição do Jornal da Record deste sábado (22): Casa pega fogo em condomínio de luxo na Bahia. Os riscos de intoxicação pela mistura caseira de produtos de limpeza. No aniversário do PT, Lula pede ajuda à militância para combater fake news e admite falhas na comunicação do governo. Nos Estados Unidos, Donald Trump demite chefe das forças armadas. Terroristas do Hamas libertam últimos seis reféns israelenses na primeira fase do cessar-fogo. E a rodada decisiva do Paulistão: os oito jogos serão disputados ao mesmo tempo. Palmeiras pode ser único grande a ficar de fora das quartas-de-final.