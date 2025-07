Atacante Memphis Depay participa de atividades após faltar treino de quarta-feira (9)

Depois de faltar ao treino de ontem, sem avisar, o atacante Memphis apareceu, nesta quinta (10), no centro de treinamento do Corinthians. Memphis chegou mais cedo ao centro de treinamento e se reuniu com o técnico Dorival Júnior e dirigentes. Ele recebeu uma multa por faltar ao treino e pediu desculpas aos diretores e jogadores. O holandês participou normalmente das atividades desta manhã. O motivo da ausência não foi revelado, mas acontece no momento em que o jogador notificou o Corinthians pelo atraso no pagamento da premiação do Paulistão.



