Nesta terça (22), um míssil lançado por Israel derrubou um prédio no sul de Beirute, no Líbano. Nas últimas 24 horas, 63 pessoas morreram. Antony Blinken, chefe da diplomacia americana, desembarcou em Tel Aviv. Estados Unidos e Israel concordaram que a morte do líder do grupo terrorista Hamas pode facilitar um cessar-fogo na Faixa de Gaza.