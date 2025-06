Ataques do Irã a Israel neste sábado (14) deixam ao menos três mortos e outros 14 feridos

Nos novos ataques deste sábado (14) contra o território israelense, ao menos três pessoas morreram e 14 ficaram feridas na região da Galileia. O primeiro ministro Benjamin Netanyahu afirmou que, se houvesse retaliação do Irã, ataques mais pesados seriam realizados, o que indica que, nas próximas horas, haverá contra-ataque israelense. O presidente de Israel, Isaac Herzog, disse em um pronunciamento hoje que armas nucleares nas mãos de uma ideologia assassina, como a do Irã, representam uma ameaça clara e imediata à existência do estado de Israel e à paz regional.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!