Atentado ao STF acende alerta para a segurança durante cúpula do G20 no Rio de Janeiro

O atentado ao Supremo Tribunal Federal acendeu um alerta para a segurança durante o G20. A GLO, Garantia da Lei e da Ordem, entrou em vigor no Rio de Janeiro nesta quinta (14). Um protesto interditou a rodovia Presidente Dutra, a via que liga as duas maiores cidades do país. As autoridades de segurança pública estão atentas a casos como esses. Além dos 9 mil integrantes das Forças Armadas, a segurança do G20 vai contar com 17.500 policiais militares.