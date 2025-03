Atentado terrorista em Israel mata uma pessoa e deixa outras quatro feridas

Israel e o grupo Hamas vivem um impasse, e o acordo de cessar-fogo está ameaçado. Nesta segunda (3), um atentado terrorista no norte de Israel matou uma pessoa e feriu quatro. Um homem que havia voltado do exterior atacou ao menos cinco pessoas usando uma faca em uma estação de trem e ônibus no centro da cidade. O autor, que é da religião drusa ligada ao Islã, foi morto pelas forças de segurança.



