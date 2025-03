Atlético supera o América e conquista o hexa do Campeonato Mineiro

O Atlético Mineiro conquistou seu 50º título estadual, apesar de perder para o América. Na primeira partida, a equipe havia vencido por 4 a 0, permitindo que perdesse por até três gols de diferença. No Mineirão, com 42 mil torcedores, Jonatas marcou para o América aos 31 minutos do segundo tempo. Mesmo com a derrota, o Atlético celebra mais uma conquista.



