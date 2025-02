Aumento da temperatura: veja como fica o tempo pelo Brasil nesta sexta (14)

A onda de calor pelo país deve durar até o dia 24, com chance de se estender até o fim do mês em algumas regiões. Nesta sexta (14), a frente fria avança pela região Sudeste e aumenta a umidade, formando nuvens carregadas entre São Paulo, Minas Gerais e o interior do Rio de Janeiro. Nos estados do Norte, a ação dos ventos mantém as tempestades.