Autoridades francesas investigam morte de influenciador que participava de desafios na internet

Autoridades francesas investigam a morte de um influenciador que participava de desafios na internet. O homem morreu durante uma transmissão ao vivo que durava mais de 12 dias. Raphael Graven, de 46 anos, tinha mais de 500 mil seguidores nas redes sociais. Na plataforma Kick, ele era famoso por transmissões ao vivo com conteúdos violentos, em que chegava a colocar a própria vida em risco. Nos vídeos, se submetia a desafios extremos, sempre em busca de mais visualizações. No último registro, apareceu inconsciente na cama. Amigos tentaram acordá-lo, mas sem sucesso. Milhares de pessoas teriam assistido à transmissão, em que ele passava doze dias jogando videogame, às vezes sem dormir.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!